Giá vàng hôm nay 20/8: Vàng rớt giá mạnh, thấp nhất 5 tháng

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch so với giá vàng SJC trong nước vào khoảng 12,35 triệu đồng/lượng.

Dữ liệu kinh tế Trung Quốc tháng 7 không được như kỳ vọng. Việc Evergrande nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở Mỹ, càng làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư. Cuộc khủng hoảng niềm tin ngày càng sâu sắc đang gây thêm áp lực lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo The New York Times, kinh tế Trung Quốc suy yếu đồng nghĩa với nhu cầu hàng hóa bị thu hẹp khá nhiều trong đó có vàng. Trong 10 năm qua, Trung Quốc đã tạo ra hơn 40% tăng trưởng kinh tế toàn cầu, so với 22% của Mỹ và 9% của 20 quốc gia khu vực euro, theo phân tích của hãng nghiên cứu BCA Research (Canada).

Dự báo giá vàng

Mặc dù có quan điểm lạc quan giá vàng có thể lấy lại vẻ rực rỡ vào cuối năm nay, nhưng các nhà phân tích cảnh báo kim loại quý có khả năng giảm tiếp vào tuần tới.

Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust giảm 6,93 tấn trong phiên 17/8. Hiện quỹ này nắm giữ 887,50 tấn, mức nắm giữ thấp nhất từ tháng 1/2020.