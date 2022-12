Giá vàng hôm nay 20/12: Đảo chiều giảm mạnh

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h24' hôm nay (ngày 20/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.785,6 USD/ounce, giảm 9,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.795,5 USD/ounce, giảm 9,25 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay tăng 0,19%, lên mức 1.795,2 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn tăng 0,25%, lên mức 1.804,75 USD/ounce.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa báo hiệu sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào năm 2023, bất chấp tốc độ tăng lãi suất chậm lại. Các nhà phân tích cảnh báo, việc điều chỉnh lãi suất của Fed nhẹ hơn so với dự báo trước đó sẽ gây rủi ro cho vàng bởi khả năng Fed sẽ mạnh tay hơn vào đợt điều chỉnh sau.