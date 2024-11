Giá vàng hôm nay 20/11/2024: Vọt lên vì Nga-Ukraine, vàng SJC, nhẫn trơn bùng nổ

Giá vàng hôm nay 20/11/2024 trên thị trường quốc tế tăng vọt bất chấp áp lực bán lớn và một đồng USD mạnh. Vàng miếng SJC vụt lên 85 triệu đồng, còn nhẫn trơn cũng lên gần mức này. Xu hướng tăng đã trở lại với mặt hàng kim loại quý. Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/11, giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết 82-85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở 2 chiều so với phiên liền trước. Giá vàng nhẫn cũng tăng vọt sau gần 2 tuần chịu áp lực giảm trước đó. Chiều 19/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82-84 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng ở bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 83,8-84,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng chiều mua, còn chiều bán ra tăng 1,5 triệu đồng. Như vậy, vàng nhẫn SJC đang tăng trở lại khá nhanh và hướng tới đỉnh cao lịch sử ghi nhận hôm 30/10, ở mức 89 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới trong phiên 19/11 tăng vọt sau khi đã kiểm thử thành công ngưỡng hỗ trợ 2.600 USD/ounce. Tới 20h tối 19/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới hồi phục, lên mức 2.635 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.633,8 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 19/11 cao hơn khoảng 27,7% (572 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 81,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 19/11. Giá vàng trong nước và thế giới quay đầu tăng nhanh trở lại. Ảnh: HH Vàng tăng giá chủ yếu do căng thẳng Nga-Ukraine lên cao và có thể khiến ông Donald Trump khó sớm chấm dứt xung đột Ukraine sau khi lên cầm quyền vào ngày 20/1 tới. Căng thẳng Nga-Ukraine leo thang sau khi chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cho Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga. Điện Kremlin cho biết, nếu đúng như vậy, đây là "một vòng leo thang căng thẳng mới" và làm tăng sự can dự của Mỹ vào cuộc xung đột Nga - Ukraine. Nga cho biết sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ứng phó với các mối đe dọa gia tăng. Dự báo giá vàng Trước đó, giới đầu tư kỳ vọng ông Trump có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong 24 giờ như tuyên bố sau khi trúng cử. Kỳ vọng căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt ở nhiều khu vực đã đẩy vàng lao dốc, từ đỉnh 2.789 USD/ounce ghi nhận hôm 30/10 xuống 2.540 USD 14/11. Nhưng giờ đây, diễn biến tại Ukraine có thể thay đổi. Ukraine cho rằng, tên lửa tầm xa Mỹ có thể “thay đổi cục diện”, trong khi Nga dọa đáp trả mạnh mẽ nếu Kiev dùng tên lửa tầm xa tập kích lãnh thổ Nga. Theo Bloomberg, Moscow vừa có cáo buộc Ukraine nã tên lửa tầm xa do Mỹ sản xuất sang tỉnh Bryansk của Nga. Đây là một tín hiệu rất xấu cho khu vực này. Với những diễn biến mới nhất, vàng ghi nhận lực cầu mua vào tăng rất nhanh. Goldman Sachs vừa có báo cáo tiếp tục dự báo vàng sẽ lên mức 3.000 USD/ounce trong năm 2025. Về trung và dài hạn, vàng còn được hỗ trợ bởi chu kỳ hạ lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).