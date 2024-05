Giá vàng hôm nay 2/5/2024 lao dốc, vàng miếng SJC có thể sụt giảm

Tới 19h ngày 1/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.291 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.304 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tối 1/5 cao hơn khoảng 11,1% (228 USD/ounce) so với cuối năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 71 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 14,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 26/4 (trước kỳ nghỉ lễ).

Vàng thế giới giảm mạnh chủ yếu do đồng USD tăng vọt. Chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt), vào lúc 17h25 ngày 1/5 trên thị trường Mỹ tăng vọt lên gần 106,35 điểm, so với mức 105,5 điểm hôm 29/4.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trước một đồng USD tăng vọt. Ảnh: HH

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm vượt ngưỡng chủ chốt 5%.