Giá vàng hôm nay 2/12/2024: Thế giới ảm đạm, nhẫn trơn lao dốc hơn 2 triệu/tuần

Giá vàng hôm nay 2/12/2024 trên thị trường thế giới dự báo kém tích cực. Giá vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng và nhẫn trơn giảm từ 1,8-2,1 triệu đồng mỗi lượng (bán ra), tính theo tuần. Tuần qua, thị trường vàng trong nước điều chỉnh liên tục. Phiên đầu tuần, giá vàng trong nước giảm mạnh. Giá vàng nhẫn trơn giảm từ 800.000-1,2 triệu đồng/lượng, rời mốc 86 triệu đồng (bán ra), vàng miếng SJC giảm gần nửa triệu. Giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji là 84,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Phiên 26/11, giá vàng miếng SJC giảm thêm 1,8 triệu đồng/lượng (chiều mua), nhẫn trơn lao dốc còn hơn 82 triệu đồng (mua vào). Các tiệm vàng bán ra không giới hạn mặt hàng nhẫn tròn trơn. Tuy nhiên, không còn cảnh nhiều người chen chúc lấy số chờ mua vàng. Các phiên sau đó, giá vàng trong nước tăng trở lại. Ngày 27/11, giá vàng nhẫn trơn đắt thêm 500.000-1,5 triệu đồng mỗi lượng chiều mua, vàng SJC vọt lên 85,5 triệu đồng (bán ra). Các cửa hàng mở bán "nhỏ giọt", lại xuất hiện tình trạng người dân xếp hàng chờ mua. Ngày 30/11, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,8-84,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji công bố giá mua - bán vàng nhẫn 9999 về mức 83,5-84,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, tuần qua giá vàng nhẫn SJC giảm 1,8 triệu đồng và Doji giảm 2,1 triệu đồng mỗi lượng (bán ra). Giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji là 83,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,8 triệu đồng/lượng (bán ra). So với đầu tuần, giá vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng hôm nay trên thế giới chốt tuần ở mức 2.652 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.681 USD/ounce. Thị trường vàng thế giới giao dịch yếu do kỳ nghỉ lễ tại Mỹ. Giá vàng thế giới dự báo kém tích cực. Ảnh: Kitco Tâm điểm thị trường vàng thời gian qua là diễn biến tại nước Mỹ sau khi ông Donald Trump chiến thắng ở cuộc bầu cử tổng thống 2024. Trong khoảng thời gian ngắn, danh sách nội các tương lai đã được công bố. Hầu hết các ứng viên đều được đánh giá là có thành tích ấn tượng. Bên cạnh đó, ông Donald Trump cam kết tăng thuế mạnh với 3 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ gồm Canada, Mexico và Trung Quốc. Các nhà kinh tế nhận định, những kế hoạch thuế quan tổng thể của ông Trump, có thể là chính sách kinh tế gây hậu quả lớn nhất, gây ra lạm phát, và sắp xếp lại chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuần qua, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang là chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) vừa công bố. PCE tăng 2,8% trong 12 tháng qua, tăng cao hơn dự kiến. Ngân hàng trung ương Mỹ chỉ ra trong biên bản cuộc họp mới nhất rằng lạm phát cao hơn dự kiến có thể buộc họ phải điều chỉnh tốc độ của chu kỳ nới lỏng. Thị trường vẫn dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 và sẽ tiếp tục cắt giảm cho đến đầu năm 2025. Ngoài các bài đăng trên mạng xã hội của Trump, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu kinh tế quan trọng vào tuần này như dữ liệu việc làm. Nếu tình hình việc làm không như mong đợi, vàng có thể lại tăng giá. Còn thị trường lao động mạnh hơn có thể khiến việc cắt giảm lãi suất khó xảy ra trong tháng này. Trong khi đó, tình hình địa chính trị trên thế giới vẫn phức tạp. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo về khả năng tấn công vào một số khu vực tại thủ đô của Ukraine, bằng các tên lửa đạn đạo mới. Tại Trung Đông, Israel và Lebanon đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vừa có hiệu lực trong tuần qua. Dự báo giá vàng Theo các chuyên gia, thị trường vàng trong ngắn hạn khó có thể dự đoán được. Tuy nhiên, những biến động của giá vàng tạo cơ hội mua cho các nhà đầu tư. Về xu hướng trung hạn, Colin Cieszynski, chuyên gia tại SIA Wealth Management, cho rằng mức giá hỗ trợ 2.600 USD/ounce của vàng vẫn được giữ vững và có xu hướng tăng lên từ đó. Ngưỡng kháng cự của vàng là 2.690-2.720 USD/ounce. Thị trường vàng khó có bứt phá mạnh trong thời gian tới. Với những nhà đầu tư ghi nhận khoản lời có thể yên tâm. Về dài hạn, tâm lý thị trường khá lạc quan. Nhiều phân tích cho rằng, giá vàng sẽ đạt mốc 3.000 USD/ounce vào năm tới.