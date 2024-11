Giá vàng hôm nay 2/11/2024 tăng ngoạn mục, chờ thời cơ bùng nổ từ bầu cử tại Mỹ

Giá vàng hôm nay 2/11/2024 trên thị trường thế giới tăng nhưng giao dịch khiêm tốn. Thị trường chờ đợi diễn biến từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Giá vàng thế giới lúc 20h (ngày 1/11, giờ VN) giao dịch ở mức 2.758 USD/ounce, tăng 0,55% so với đầu phiên. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2024 giao dịch ở mức 2.766 USD/ounce. Thị trường vàng đang chứng kiến đà mua khiêm tốn sau báo cáo nền kinh tế Mỹ tạo ra ít việc làm hơn đáng kể so với dự kiến vào tháng 10. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, bảng lương phi nông nghiệp chỉ tăng 12.000 việc làm vào tháng trước. Con số này thấp hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế. Nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của cơn bão. Mặc dù nền kinh tế tạo ra ít việc, tỷ lệ thất nghiệp vẫn không đổi ở mức 4,1%. Lạm phát tiền lương cũng tăng, điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) rơi vào thế khó. Giá vàng neo ở mức cao. Ảnh: Chí Hiếu Adam Koos, Chủ tịch tại Libertas Wealth Management Group, cho biết, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng. Sức hấp dẫn trái phiếu đang gây áp lực thực sự lên vàng, đặc biệt khi thị trường chứng kiến các tài sản rủi ro như cổ phiếu bị ảnh hưởng. Trọng tâm chính hiện tại là sự bất ổn chính trị vào tuần tới, với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có khả năng tạo ra một số biến động. Nỗi lo xung quanh kết quả không chắc chắn đang thúc đẩy một số hoạt động mua vào để phòng ngừa rủi ro. Ngày bầu cử là 5/11 và bất kể ai thắng cử, vàng có thể tìm thấy cơ hội để tiếp tục tăng. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 103,84 điểm. Ngày 1/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 87,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 89,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 87,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 89,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 87,4-88,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại Doji, giá mua - bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 88,1-89,1 triệu đồng/lượng. Dự báo giá vàng Đợt tăng giá mới nhất của vàng lên 2.800 USD/ounce đẩy giá tăng 35% trong năm nay. Mặc dù giá vàng đã có một đợt tăng ấn tượng, các chuyên gia cho rằng, thị trường vẫn rủi ro ngắn hạn. Theo nhà đầu tư hàng hóa Dennis Gartman, xu hướng tăng dài hạn của giá vàng thế giới vẫn được hỗ trợ tốt bởi các yếu tố cơ bản. Thị trường đang sôi động và có thể sắp có đợt điều chỉnh. Đợt bán tháo vàng đã gia tăng khi nền kinh tế Mỹ vẫn khá kiên cường và áp lực lạm phát ổn định trong ba tháng qua. “Tôi vẫn lạc quan về vàng giá trong dài hạn, nhưng ngắn hạn, tôi hơi lo ngại", ông nói.