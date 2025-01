Giá vàng hôm nay 2/1/2025: Nhẫn trơn ngang miếng SJC, đầu năm mới sẽ ra sao?

Giá vàng hôm nay 2/1/2025 trên thị trường quốc tế bất động do đang trong kỳ nghỉ năm mới. Trong nước, giá vàng nhẫn tròn trơn gần ngang bằng vàng miếng SJC. Xu hướng kim loại quý ra sao vào đầu năm mới 2025? Tới 19h tối 1/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.625 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.641 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 1/1 cao hơn khoảng 27,2% (562 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 81,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 2,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 1/1. Giá vàng trên thị trường quốc tế bất động do đang trong kỳ nghỉ năm mới, Tết Dương lịch ở các nước phương Tây. Trong nước giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đang ngang bằng nhau. Gần đây, thị trường vàng không còn giữ được xu hướng tăng mạnh mẽ như trong gần 10 tháng đầu năm 2024 khi mà nhiều yếu tố hỗ trợ suy giảm, như kỳ vọng lãi suất giảm mạnh, yếu tố địa chính trị, lạm phát cao, lo ngại về nền kinh tế Mỹ... Việc ông Donald Trump trúng cử đã làm thay đổi nhiều kỳ vọng trên thị trường. Thị trường đang băn khoăn về xu hướng giá vàng đầu năm mới, đặc biệt sau khi ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1. Dự báo giá vàng năm 2025 sẽ tăng chậm lại. Ảnh: Nam Khánh Cũng trong tháng này, đây là mùa cao điểm tiêu thụ vàng tại châu Á, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ. Sức cầu năm nay sẽ như thế nào và hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương nhiều nước thuộc nhóm BRICS có tác động như thế nào tới vàng? Mặc dù chịu khá nhiều áp lực, trong đó có hoạt động chốt lời và kỳ vọng không còn nhiều điểm tươi sáng trong năm 2025, nhưng giá vàng vẫn đứng khá vững trên ngưỡng 2.600 USD/ounce. Trong phiên cuối cùng của năm 2024, có lúc áp lực đã khiến giá vàng xuống dưới ngưỡng 2.600 USD/ounce nhưng hoạt động bắt đáy tăng nhanh trở lại, kéo giá lên ngưỡng 2.625 USD. Trong nước, chốt phiên trước kỳ nghỉ lễ, ngày 31/12/2024, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 82,2-84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng so với phiên liền trước. SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,2-84 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 83,3-84,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên liền trước. Như vậy, giá vàng nhẫn tròn trơn vẫn ở mức gần ngang bằng với giá vàng miếng SJC. Dự báo giá vàng Trên thực tế, hầu hết các tổ chức lớn trên thế giới đều dự báo vàng sẽ còn tăng giá trong năm 2025 cho dù mức tăng sẽ không còn mạnh như trong năm 2024. Các nước trên thế giới vẫn đang trong xu hướng giảm lãi suất cho dù một số nước, trong đó có Mỹ đang trở nên thận trọng hơn và có khả năng sẽ có lộ trình giảm lãi suất với tốc độ chậm hơn. Trước đó, việc các nhà đầu tư kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất mạnh đã được phản ánh một phần vào cú tăng giá mạnh của vàng hồi đầu tháng 10/2024. Tuy nhiên, gần đây thị trường đã chiết khấu sự suy giảm kỳ vọng này. Hiện tại, giới đầu tư theo dõi sát các động thái chính sách tiền tệ của Mỹ cũng như diễn biến lạm phát và căng thẳng địa chính trị trên thế giới để đưa ra các quyết định mua-bán trên thị trường vàng. Vàng thế giới vững trên ngưỡng 2.600 USD đã giúp giá vàng trong nước ổn định trên mức 82 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84 triệu đồng/lượng (bán ra). Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) dự báo, nếu không có biến động gì lớn, giá vàng 2025 sẽ tăng chậm hơn năm trước sau khi có một năm tốt nhất trong hơn một thập kỷ. Trong năm 2024, giá vàng đã tăng hơn 27,2%. Nhiều tổ chức lớn như Bank of America và Goldman Sachs vẫn dự báo vàng có thể đạt 3.000 USD/ounce trong nửa cuối năm 2025.