Giá vàng hôm nay 2/1/2024: Chờ đợi nhiều kỷ lục mới

Nửa đầu năm 2023, giá vàng thế giới gần như giao dịch ở mức thấp do ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ đầu năm.

Tháng 10/2023, giá vàng giao dịch ở mức thấp 1.800 USD/ounce. Nhưng sau đó, do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên do xung đột Israel-Hamas, khiến giá vàng tăng trở lại.

Ngày 4/12, giá vàng thế giới đạt mức kỷ lục mới 2.135 USD/ounce khi các nhà đầu tư kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed vào đầu năm nay. Giá vàng năm 2023 tăng 13%, mức tốt nhất nhất kể từ năm 2020.

Chỉ số đồng USD giảm 2% trong năm 2023, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đang ở gần các mức thấp nhất kể từ tháng Bảy. Đây đều là những nhân tố có lợi cho giá vàng.