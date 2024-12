Giá vàng hôm nay 19/12/2024: SJC, nhẫn trơn tăng nhẹ trước khi bị nhấn chìm?

Giá vàng hôm nay 19/12/2024 trên thị trường quốc tế tăng nhẹ sau vài phiên giảm và giới đầu tư chờ tín hiệu chính sách lãi suất của Mỹ trong năm 2025. Vàng SJC, nhẫn trơn đều nhích lên dù sức cầu cuối năm không lớn. Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/12 (giờ Việt Nam), giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết ở mức 82,6-85,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), không đổi so với phiên liền trước nhưng đã giảm khoảng 1,8 triệu đồng trong một tuần qua. Công ty SJC nâng giá mua vào thêm 400 nghìn đồng lên 83,1 triệu đồng/lượng. Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 83-84,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 83,7-84,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi. Trên thế giới, tới 19h30 tối 18/12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.649 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.663 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 18/12 cao hơn khoảng 28,4% (586 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 82,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 18/12. Giá vàng đang chịu sức ép suy giảm khá lớn. Ảnh: Thạch Thảo Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng nhẹ sau vài phiên giảm và giới đầu tư chờ tín hiệu chính sách lãi suất của Mỹ trong năm 2025. Vàng SJC, nhẫn trơn đều nhích lên dù sức cầu cuối năm không lớn. Vàng diễn biến trầm lắng và chưa thoát ra được xu hướng giảm ngắn hạn được xác lập trong khoảng tháng rưỡi qua do giới đầu tư lo ngại về khả năng thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước những diến biến khó lường dưới thời ông Donald Trump. Những kỳ vọng về việc Fed bước vào chu kỳ giảm lãi suất đã được phản ánh vào giá. Giờ đây, giới đầu tư đang chờ đợi những cú hích mới để có thể thoát ra khỏi xu hướng giảm ngắn hạn này, trong đó có thể là một tuyên bố của Fed lo ngại về nền kinh tế và có thể là một cú bơm tiền nữa của Trung Quốc. Vàng chịu áp lực bán ra khá lớn khi đồng USD không có dấu hiệu suy giảm, vẫn treo ở mức rất cao. Chỉ số DXY vẫn ở mức khoảng 107 điểm. Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ cũng có chiều hướng đi lên. Giới đầu tư đang tìm kiếm thêm manh mối tính hiệu chính sách tiền tệ của Mỹ cho năm 2025. Dự báo giá vàng Mặc dù áp lực đối với vàng trong ngắn hạn là khá lớn nhưng mặt hàng kim loại quý vẫn được nhiều tổ chức dự báo vẫn tích cực trong năm 2025. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho rằng, vàng vẫn được hưởng lợi từ chu kỳ giảm lãi suất của Mỹ cho dù tốc độ tăng có thể chậm lại nếu làn sóng giảm lãi suất bị đảo ngược. Hôm 10/12, Bank of America đưa ra dự báo vàng sẽ đạt mức 3.000 USD/ounce trong nửa cuối năm 2025. Còn trước đó, Goldman Sachs cũng dự báo mốc này cho vàng trong năm sau. Trong khi đó, chuyên gia Nicky Shiels đến từ MKS dự báo giá vàng sẽ đạt mức bình quân 2.750 USD/ounce trong năm 2025, tăng 14% so với bình quân năm 2024. Chuyên gia Heraeus Precious Metals cho rằng, vàng sẽ biến động mạnh, dao động trong khoảng từ 2.450-2.950 USD/ounce vào năm 2025. Biến động giá vàng trong năm 2025 được đánh giá sẽ phụ thuộc khá nhiều vào các chính sách của ông Donald Trump. Nếu một cuộc chiến thương mại khốc liệt diễn ra, giá cả hàng hóa có thể leo thang. Lạm phát cao sẽ kéo vàng đi lên nhanh. Bên cạnh đó, nếu Trung Quốc đẩy mạnh tốc độ bơm tiền ra để hỗ trợ nền kinh tế, mặt hàng kim loại cũng sẽ hưởng lợi. Tình hình tại Trung Đông và xung đột tại Ukraine cũng sẽ tác động mạnh tới giá vàng trong năm 2025.