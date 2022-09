Giá vàng hôm nay 18/9: Kết thúc tuần giảm giá mạnh nhất

Giá vàng giảm mạnh trong tuần qua (Ảnh: Chí Hùng)

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giao dịch ở mức 109,64 điểm. Theo Investing, USD đã tiếp tục mạnh lên so với các loại tiền tệ khác do lo ngại về lãi suất tăng và suy thoái tiềm ẩn làm giảm khẩu vị rủi ro.

Fed được kỳ vọng sẽ tăng 75 điểm cơ bản vào tuần tới và Ngân hàng Trung ương Anh cũng được cho là có khả năng sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp thứ 7 liên tiếp. Theo CNBC, có tới 16% các nhà đầu tư đang đặt cược là Fed sẽ tăng mạnh 1 điểm % vào cuộc họp tuần tới.

Trên Bloomberg, các chuyên gia kinh tế của ngân hàng Nomura thay đổi dự báo tăng 0,75 điểm % lên 1 điểm %. Một lộ trình tăng lãi suất mạnh là cần thiết để đối phó với lạm phát cứng đầu hiện nay. Tâm điểm tuần tới là kỳ họp chính sách tiền tệ của Fed vào ngày 20-21/9.