Giá vàng hôm nay 18/9/2024 giảm trước giờ G, vàng SJC vụt tăng, nhẫn cao kỷ lục

Giá vàng hôm nay 18/9/2024 trên thế giới giảm khá mạnh sau khi liên tiếp lập đỉnh cao lịch sử, trước thời điểm Mỹ có quyết định bước ngoặt về chính sách tiền tệ. Vàng miếng SJC tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn vẫn cao kỷ lục. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/9, giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết 80-82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước. Giá vàng nhẫn trong nước giữ nguyên ở đỉnh cao kỷ lục, khoảng 77,9 triệu đồng/lượng (mua) và 79,2 triệu đồng/lượng (bán). SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 77,9-79,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 78-79,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tới 20h ngày 17/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.577 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.599 USD/ounce. Như vậy, so với đỉnh cao lịch sử 2.585 USD/ounce ghi nhận vào buổi sáng, giá vàng giao ngay đã giảm chút ít. Giá vàng thế giới đêm 17/9 cao hơn khoảng 24,9% (514 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 77,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 4,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 17/9. Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm chủ yếu do áp lực chốt lời sau khi vàng liên tiếp lập đỉnh cao kỷ lục trong vài phiên gần đây. Sự thận trọng của giới đầu tư ở thời điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bước vào cuộc họp rất quan trọng trong nhiều năm qua. Fed bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày, từ 17/9 giờ New York (tối 17/9 giờ Việt Nam). Theo những tín hiệu từ Fed và thị trường, trong cuộc họp này, Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất điều hành lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020. Trước đó, Fed đã có 11 lần tăng lãi suất, kể từ tháng 3/2022-9/2023, đưa lãi suất từ mức thấp kỷ lục 0-0,25%/năm lên 5,25-5,5% như hiện tại. Giá vàng vẫn được dự báo tăng trên thị trường quốc tế. Ảnh: KC Fed tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát, vốn lên đỉnh lịch sử 9,1% vào tháng 6/2022. Việc duy trì lãi suất ở mức rất cao trong 2 năm qua đã khiến người dân Mỹ gặp khá nhiều khó khăn và nền kinh tế gần đây có nhiều tín hiệu xấu, thị trường lao động bị ảnh hưởng. Nhiều chuyên gia lo ngại kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái. Trong khoảng một tháng qua, các quan chức Fed đã phát đi nhiều tín hiệu cho thấy ngân hàng này sẽ giảm lãi suất. Tín hiệu rõ ràng nhất là vào hôm 23/8 khi Chủ tịch Fed Jerome Powell có bài phát biểu cho rằng, “đã đến lúc điều chỉnh chính sách tiền tệ”, khi lạm phát tại Mỹ giảm đáng kể và thị trường lao động cũng đã hạ nhiệt trở lại mức bình thường. Ông Powell cho biết, Fed "sẽ làm mọi thứ" để hỗ trợ thị trường lao động mạnh mẽ. Phát biểu này ngay lập tức được diễn giải rằng Fed sẽ bắt đầu tiến trình cắt giảm lãi suất kể từ cuộc họp tháng 9. Hôm 6/9, Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng “đã đến lúc hành động” và sẵn sàng cho nhiều đợt hạ lãi suất. Với giới đầu tư, việc Fed cắt lãi suất tháng 9 xem như là một điều chắc chắn, không cần bàn cãi. Câu hỏi chỉ là, liệu Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm hay 0,5 điểm phần trăm. Dự báo giá vàng Từ ngày 13/9 về trước, thị trường phản ánh 60-70% khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0,25%, nhưng trong vài ngày gần đây, tỷ lệ đánh cược vào khả năng Fed giảm 0,5 điểm phần trăm tăng vọt, tới cuối giờ chiều 17/9 lên mức 67%, chỉ 33% đánh cược Fed giảm 0,25 điểm phần trăm. Đi cùng với khả năng Fed giảm mạnh lãi suất, đồng USD cũng giảm mạnh theo. Chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt) giảm về mức 100,6 điểm vào chiều 17/9, so với mức 101,8 điểm hôm 12/9, mức 103 điểm hồi giữa tháng 8 và mức 106,25 điểm hồi cuối tháng 4. Tuy nhiên, chỉ số DXY đang tăng trở lại về lên mức 100,8 điểm vào tối 17/9. Giới đầu tư dường như đang khá thận trọng trước thời điểm Fed đưa ra quyết định giảm bao nhiêu sau khi kết thúc phiên họp vào ngày 18/9 (rạng sáng 19/9 giờ Việt Nam). Nếu Fed chỉ giảm 0,25 điểm phần trăm, sẽ gây thất vọng trên diện rộng. Đồng USD có thể tăng trở lại, qua đó đẩy giá vàng đi xuống. Ngoài việc Fed giảm bao nhiêu, giới đầu tư cũng chờ đợi phát biểu của ông Powell sau cuộc họp. Những tín hiệu chính sách sẽ quyết định hướng đi của đồng USD, và qua đó tác động trực tiếp tới vàng. Gần đây, có nhiều dự báo vàng sẽ lên mức 2.700 USD/ounce trong năm 2025. Các chuyên gia đến từ Societe Generale dự báo vàng sẽ đạt mức trung bình 2.800 USD/ounce trong năm 2025.