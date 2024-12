Giá vàng hôm nay 18/12/2024: Vàng SJC, nhẫn trơn giảm sâu, chờ tín hiệu từ Mỹ

Giá vàng hôm nay 18/12/2024 trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm khá mạnh trong bối cảnh giới đầu tư thận trọng trước tín hiệu từ Fed sau cuộc họp quan trọng đang diễn ra. Giá vàng SJC rớt sâu về dưới 83 triệu đồng/lượng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/12 (giờ Việt Nam), giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết 82,6-85,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước nhưng đã giảm khoảng 1,8 triệu đồng trong 1 tuần qua. Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,6-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), ngang bằng so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 83,7-84,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng khoảng 300-350 nghìn đồng. Trên thế giới, tới 20h tối 17/12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.640 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.680 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 17/12 cao hơn khoảng 28% (577 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 81,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 17/12. Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm khá mạnh trong bối cảnh giới đầu tư thận trọng chờ đợi tín hiệu từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sau cuộc họp quan trọng đang diễn ra. Theo Kitco, giao dịch trầm lắng. Cuộc họp của Fed khai mạc tối 17/12 (giờ Việt Nam) và sẽ kết thúc vào rạng sáng 19/12. Chủ tịch Fed Jerome Powell sau đó sẽ có một bài phát biểu và một cuộc họp báo. Chuyên gia David Morrison đến từ Trade Nation cho biết, các nhà đầu tư đang chờ đợi thông báo lãi suất vào ngày mai từ Ủy ban thị trường mở Fed (FOMC). Hiện có 96% khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Giới đầu tư nín thở chờ tín hiệu sau cuộc họp của Fed. Ảnh: HH Tuy nhiên, điều mà nhiều người quan tâm là bản tóm tắt hàng quý của FOMC về các dự báo kinh tế, trong đó cung cấp dự báo về tăng trưởng GDP, thất nghiệp, lạm phát và lãi suất quỹ liên bang cho năm 2025 trở đi. Các tín hiệu từ FOMC sẽ cho biết lãi suất sẽ như nào, qua đó đồng USD sẽ mạnh lên hay yếu đi. Giá vàng thường biến động ngược so với đồng USD. Đang có những dự đoán cho rằng, Fed sẽ thận trọng hơn trong năm 2025. Nhiều khả năng Fed sẽ không tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 1, và chỉ cắt giảm trong các cuộc họp trong tháng 3, tháng 6 và tháng 9. Dự báo giá vàng Nếu đúng như vậy, tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed sẽ chậm hơn so với dự báo trong cuộc họp trước đó. Đồng USD có thể sẽ vững giá, thậm chí tăng do kỳ vọng giảm lãi suất mạnh mẽ đã phản ánh vào giá. Vàng có thể sẽ chịu áp lực giảm giá. Gần đây, rất nhiều chuyên gia dự báo giá cả hàng hóa, lạm phát sẽ gia tăng dưới thời ông Donald Trump do tổng thống đắc cử Mỹ có kế hoạch cắt giảm thuế trong nước, qua đó sẽ phải đẩy mạnh bù đắp thâm hụt ngân sách. Đứng trước khả năng lạm phát tăng, Fed có thể sẽ phải phản ứng sớm, để tránh một vòng xoáy giá cả hàng hóa leo thang mới. Đây là lý do khiến hoạt động bán chốt lời vàng diễn ra mạnh mẽ trong vài phiên gần đây. Vàng cũng được dự báo sẽ không còn được hỗ trợ mạnh bởi yếu tố bất ổn địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới. Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi chính quyền ông Assad tại Syria sụp đổ và Nga phát tín hiệu rút khỏi khu vực này. Tại Ukraine, cuộc xung đột với Nga có thể sẽ đi tới hồi kết khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Nga vừa cho biết đặt “mục tiêu chiến thắng” trong năm 2025.