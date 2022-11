Giá vàng hôm nay 18/11: Vàng trong nước lao dốc, thế giới tăng nhẹ

Tới 9h' hôm nay (ngày 18/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.763 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.764,8 USD/ounce, tăng 2,8 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Đêm 17/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.759 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.762 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 17/11 thấp hơn khoảng 3,4% (62 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 17/11.

Giá vàng trên thị trường quốc tế rơi khá nhanh từ đỉnh 3 tháng khi đồng USD quay đầu tăng trở lại.

Giá vàng hôm nay giảm từ đỉnh 3 tháng. (Ảnh: Hoàng Hà)

Vàng giảm giá sau khi Mỹ công bố dữ liệu nhà ở không giảm nhiều như thị trường mong đợi.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, số lượng nhà khởi công xây mới giảm 4,2% xuống 1,425 triệu căn trong tháng 10, cao hơn so với mức dự báo 1,41 triệu căn.