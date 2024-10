Giá vàng hôm nay 18/10/2024: Thế giới và trong nước cùng lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay 18/10/2024 trên thị trường quốc tế tăng lên mức kỷ lục mới nhưng rồi nhanh chóng giảm do Mỹ công bố các số liệu kinh tế. Vàng nhẫn trong nước tiếp tục thiết lập đỉnh mới. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 20h30 (ngày 17/10, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.685,1 USD/ounce, tăng 0,41% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.697,2 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 17/10 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới bất ngờ tăng, thiết lập kỷ lục mới 2.689,5 USD/ounce. Nhưng giá vàng nhanh chóng đảo chiều đi xuống sau báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 0,4% so với tháng 8 và đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt 241.000, ít hơn so với con số dự báo là 260.000. Các chuyên gia cho rằng, vàng đang được hỗ trợ từ nhiều yếu tố, trong đó lợi suất trái phiếu và sự kỳ vọng các ngân hàng trung ương trên thế giới tăng tốc cắt giảm lãi suất, cùng lực cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng địa chính trị trên thế giới. Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới. Ảnh: HH Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang thấp nhất trong vòng 1 tuần. Vàng được hưởng lợi lớn, bởi kim loại quý có xu hướng tăng mạnh trong môi trường lãi suất thấp. Peter A. Grant, Phó chủ tịch Zaner Metals, cho biết đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp tháng tới được giới đầu tư đặt nhiều kỳ vọng. Báo cáo mới nhất cho thấy, lạm phát ở châu Âu và Vương quốc Anh đang yếu hơn, làm tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) mạnh tay nới lỏng chính sách tiền tệ. Điều này càng củng cố thêm khả năng lợi suất trái phiếu được đẩy xuống, giá vàng sẽ được hỗ trợ mạnh. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 17/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 84 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,03 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 84 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 83,1-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 83,75-84,75 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Theo công cụ FedWatch của CME, sau báo cáo việc làm khả quan tuần trước, thị trường đang kỳ vọng 88,8% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào 7/11 và 11,2% giữ nguyên lãi suất như hiện tại. Ông Peter A. Grant dự báo, vàng đang được hỗ trợ từ nhiều yếu tố tích cực, khả năng kim loại quý sẽ tăng trong thời gian tới, thậm chí còn được đẩy lên gần mốc 3.000 USD/ounce vào quý I/2025. Giới chuyên gia cho rằng, ECB nhiều khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, kéo theo kỳ vọng BoE sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng tới. Đây là tín hiệu tích cực cho giá vàng.