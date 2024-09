Giá vàng hôm nay 17/9/2024 vọt lên đỉnh cao mới, nhà đầu tư tranh thủ chốt lời

Giá vàng hôm nay 17/9/2024 trên thị trường quốc tế tăng mạnh, tiếp tục thiết lập kỷ lục mới. Tuy nhiên, hoạt động chốt lời của nhà đầu tư đã khiến giá kim loại quý giảm ngay sau đó. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 16/9, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.584,4 USD/ounce, giảm 0,21% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.608,6 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 16/9 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới lại thiết lập mức kỷ lục mới ở mức 2.588 USD/ounce. Tuy nhiên, ngay sau đó, hoạt động chốt lời của nhà đầu tư đã khiến vàng giảm giá. Thị trường kim loại quý đón nhận những tín hiệu lạc quan từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp chính sách tiền tệ sẽ diễn ra trong tuần này. Thị trường đang nghiêng về khả năng Fed sẽ quyết định cắt giảm 25 điểm cơ bản. Vàng tăng kỷ lục, nhà đầu tư tranh thủ chốt lời. Ảnh: HH Mark Leibovit, chuyên gia của VR Metals/Resource Letter, cho biết, việc cắt giảm lãi suất đang là chất xúc tác quan trọng cho thị trường vàng. Ông nhận định, giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian Fed họp chính sách. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định vàng có thể gặp rủi ro khi thị trường kỳ vọng quá mức vào việc Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, có thể khiến nhà đầu tư quay lưng với vàng. Hiện tỷ lệ đánh cược Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản đang giảm, chỉ còn 59% so với hơn 70% của tuần trước. Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường của SIA Wealth Management, cho rằng, nếu mức giảm là 25 điểm cơ bản thì vẫn giúp đồng USD tăng trở lại, điều này chắc chắn sẽ gây tổn hại cho vàng. Cùng quan điểm với Colin Cieszynski, chuyên gia phân tích thị trường Everett Millman của Gainesville Coins cũng nói rằng, kịch bản Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản có thể khiến nhiều nhà đầu tư hụt hẫng, làm giá vàng có thể giảm sau buổi họp chính sách vào ngày 18/9 tới. Tại thị trường trong nước, chốt phiên 16/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 78,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 80,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 77,9-79,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Doji Hà Nội niêm yết ở mức 78,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 80,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 78,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 80,5 triệu đồng/lượng. Dự báo giá vàng UOB - ngân hàng hàng đầu châu Á, phân tích, do lo ngại bất ổn về tình hình thương mại toàn cầu và các cuộc xung đột địa chính trị, ngân hàng trung ương ở các thị trường mới nổi và châu Á sẽ tăng cường mua vàng. Đây là tin tốt đối với kim loại quý. Theo các chuyên gia UOB, những bất ổn trên có thể đẩy giá kim loại quý lên 2.700 USD/ounce vào giữa năm 2025 và nhiều khả năng tiếp tục tăng lên 3.000 USD/ounce trong dài hạn. Không ít chuyên gia dự báo, vàng đang ở mức đỉnh, có thể có hiện tượng bán ra chốt lời của nhà đầu tư khiến giá đi ngang, hoặc giảm nhẹ trong thời gian tới.