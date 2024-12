Giá vàng hôm nay 17/12/2024: Thế giới tăng nóng, vàng SJC sẽ ngừng rơi?

Giá vàng hôm nay 17/12/2024 trên thị trường quốc tế tăng nhờ kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Trong nước, vàng miếng SJC liệu có ngừng rơi sau khi đã giảm mạnh trong phiên hôm qua. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 16/12, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.649,8 USD/ounce, tăng 0,41% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.681,5 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 16/12 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng. Thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuộc họp ngày 17-18/12 (theo giờ Mỹ). Các nhà đầu tư tranh thủ mua vàng đón đầu xu hướng tăng sau quyết định của Fed. Sau hàng loạt các diễn biến bất thường của vàng trong thời gian qua, giới chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng với kim loại quý trong ngắn hạn. Một số nhà đầu tư đang có xu hướng bán ra để chốt lời trong những tuần cuối cùng của năm. Marc Chandler, Giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex cho rằng, hướng đi của vàng phụ thuộc vào quyết định của Fed. Vàng có nguy cơ giảm về mốc 2.600 USD/ounce nếu Fed phát tín hiệu giảm ít hơn hoặc dừng giảm lãi suất trong năm tới. Vàng tăng trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed. Ảnh: HH Theo Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, tại cuộc họp sắp tới, Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể đưa ra những tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ và điều đó gây áp lực lên vàng. Tâm lý lạc quan sớm quay trở lại khi các yếu tố hỗ trợ cho kim loại quý như lực mua từ các ngân hàng trung ương, xu hướng phi USD hóa,... Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 16/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 82,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 82,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Như vậy, giá vàng miếng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua. SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,6-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 83,6-84,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Dự báo hướng đi của vàng trong thời gian còn lại năm nay, Sean Lusk, Giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại của Walsh Trading cho rằng, sức mạnh của đồng USD cùng sự yếu kém theo mùa sẽ hạn chế đà tăng của kim loại quý. Ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia của công ty RJO Futures cho biết, đây chỉ là xu hướng ngắn hạn. Ông dự báo, giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa trong thời gian tới. Carsten Menke, nhà phân tích từ công ty Julius Baer, dự báo rằng nền kinh tế Mỹ có thể sẽ ổn định và mạnh hơn trong năm sau. Điều này đồng nghĩa với việc Fed có ít lý do để hạ lãi suất, và giá vàng có thể không nhận được nhiều sự hỗ trợ như năm nay.