Giá vàng hôm nay 16/8: Vàng đột ngột giảm mạnh

Tới 9h15' hôm nay (ngày 16/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.782,4 USD/ounce, tăng 7,9 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.795,9 USD/ounce, tăng 7,7 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ giảm 29,8 USD/ounce lên 1.774,5 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giảm 26 USD lên 1.788,2 USD/ounce.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ đạt 8,5%, thấp hơn dự báo là 8,7%. Lạm phát cơ bản, bao gồm các chi phí thực phẩm và năng lượng, tăng 5,9% so với năm trước. Tuy nhiên, cảnh báo của nhiều chuyên gia tài chính cho rằng, mức tăng này thấp hơn so với dự báo nhưng tốc độ lạm phát vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tăng mạnh.

Trên hết, chỉ số giá sản xuất Mỹ (PPI) tăng chậm hơn trong tháng 7, đạt mức 9,8% hàng năm so với mức 10,4% dự kiến.

Bất chấp các dấu hiệu hạ nhiệt của lạm phát, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn kiên quyết trong lộ trình thắt chặt chính sách lãi suất của mình.