Giá vàng hôm nay 16/3/2024: Thế giới giảm, vàng SJC neo trên 81 triệu đồng/lượng

Giá vàng trên sàn Kitco (lúc 20h, ngày 15/3, giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.161 USD/ounce, giảm 0,02% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.164 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Kitco

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch đầu ngày tại Mỹ. Theo số liệu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York (New York Fed), hoạt động sản xuất tại New York kém khả quan. Khảo sát chỉ số sản xuất Empire State giảm xuống -20,9 trong tháng 3, thấp hơn nhiều so với mức -2,4 của tháng 2.