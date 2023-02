Giá vàng hôm nay 16/2: Đồng loạt giảm mạnh

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,38% lên mốc 103,6.

Chỉ số đồng USD tăng khiến vàng được định giá bằng đồng USD trở nên đắt hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 1 của Mỹ tăng 0,5% so với tháng 12/2022 và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, các chuyên gia kinh tế dự báo CPI tăng 0,4% so với tháng trước và 6,2% so với cùng kỳ.