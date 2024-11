Giá vàng hôm nay 16/11/2024 tăng nhỏ giọt, nhẫn trơn chờ cơ hội bứt phá

Giá vàng hôm nay 16/11/2024 trên thị trường thế giới tăng nhẹ sau báo cáo chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ vừa được công bố. Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới lúc 21h (ngày 15/11, giờ VN) giao dịch ở mức 2.570 USD/ounce, tăng 0,3% so với đầu phiên. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2024 giao dịch ở mức 2.577 USD/ounce. Thị trường vàng gặp áp lực bán sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy, mức tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ vượt xa kỳ vọng vào tháng trước. Bộ Thương mại Mỹ công bố, doanh số bán lẻ của nước này tăng 0,4% vào tháng 10, sau khi tăng 0,8% vào tháng 9. Dữ liệu tốt hơn kỳ vọng, các nhà kinh tế dự đoán mức tăng 0,3%. Trong 12 tháng qua, doanh số bán lẻ đã tăng 2,8%, trái ngược với kỳ vọng là tăng 1,9%. Theo một số nhà phân tích, sau khi tăng mạnh, giá vàng thế giới có thể giảm trong trung hạn và phải mất một thời gian để có đợt tăng giá trở lại. Giá vàng thế giới tăng nhẹ. Ảnh: CNBC Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, nhận định USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng, tác động tới giá vàng. Sau kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, chính sách “Trump Trade” đã kích hoạt một đợt tăng giá đáng kể của đồng USD so với các loại tiền tệ chính và mới nổi. Chỉ số USD tăng mạnh, vượt qua vùng kháng cự chính là 106,37. USD tăng 7% từ mức thấp nhất vào ngày 27/9. Wong cho biết, USD mạnh lên do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhanh dù Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vừa mới bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Áp lực USD và lợi suất trái phiếu tăng có thể tiếp tục tác động đến nhu cầu vàng trong thời gian tới. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã có bài phát biểu vào chiều thứ Năm và có phần hơi cứng rắn về chính sách tiền tệ. Ông cho biết, nền kinh tế Mỹ chưa có dấu hiệu để ngân hàng trung ương phải vội vàng hạ lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng tới là 82%, con số này giảm xuống còn 62% sau những bình luận của ông Powell. Ngày 15/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 79,3-81,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại Doji, giá mua - bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81-82,7 triệu đồng/lượng. Dự báo giá vàng Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex, cho rằng giá vàng giảm phản ánh kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ thắt chặt hơn trong năm 2025 dưới thời ông Trump. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng. Trong khi đó, Kelvin Wong cho rằng, mặt tích cực dài hạn, vàng vẫn là một tài sản phòng ngừa và trú ẩn an toàn để chống lại thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ tiềm ẩn do chính sách cắt giảm thuế doanh nghiệp “hào phóng” của ông Trump. Nếu phá vỡ mức 2.590 USD/ounce, giá vàng có thể giảm sâu hơn.