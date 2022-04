Giá vàng hôm nay 15/4: Hạ nhiệt sau cú tăng bứt phá

Vàng quay đầu giảm nhẹ sau khi Mỹ công bố tổng mức bán lẻ tăng chậm hơn so với dự báo. Mức tăng trong tháng 3 là 0,5%, thấp hơn so với dự báo tăng 0,6% của các chuyên gia.

Giá vàng thế giới đêm 14/4 cao hơn khoảng 3,7% (70 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 55,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 14/4.

Vàng giảm còn do áp lực bán theo phân tích kỹ thuật sau khi mặt hàng kim loại quý tăng giá mạnh và.

Trong phiên liền trước, vàng tăng vọt sau khi Mỹ công bố chỉ số lạm phát trong tháng 3 tăng lên mức cao kỷ lục trong 40 năm: 8,5% do giá gas tăng mạnh. Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 3 cũng tăng 1,4% so với tháng 2, cao hơn so với dự báo mức tăng 1,1%. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số PPI tăng 11,2%, một mức tăng cao kỷ lục.

Dự báo giá vàng

Vàng tăng giá và hướng tới ngưỡng cản quan trọng 2.000 USD/ounce. Mặt hàng này được hỗ trợ mạnh ở ngưỡng 1.915 USD/ounce. Trước mắt, vàng cần vượt qua mức đỉnh trong phiên liền trước là 1.984,8 USD/ounce.

Theo một số chuyên gia trên Kitco, vàng trong xu hướng tăng lên khi mà lạm phát thế giới lên cao trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vàng được hưởng lợi từ nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn trong tuần này.

Việc kinh tế Trung Quốc gặp khó cũng đẩy dòng tiền đến với vàng.

Vàng được dự báo gia tăng khi mà mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu có xu hướng tăng trở lại sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine đã đi vào ngõ cụt. Giới đầu tư lo ngại về nguồn cung nhiên liệu.

Lợi tức trái phiếu Mỹ có xu hướng giảm trở lại khiến giới đầu tư không còn thu gom USD để mua trái phiếu, qua đó có lợi cho giá vàng.

V. Minh