Giá vàng hôm nay 15/12/2024 chốt tuần giảm, vàng SJC và nhẫn biến động mạnh

Giá vàng hôm nay 15/12/2024 trên thị trường thế giới chốt tuần giảm. Giá vàng trong nước biến động mạnh khi 4 phiên đầu tuần tăng cao, lên tới cả triệu mỗi ngày sau đó lại lao dốc hai phiên cuối tuần. Ngày 14/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 83,3-84,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm trước. Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji hạ giá vàng nhẫn 9999 xuống mức 83,5-84,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm trước. Giá vàng miếng SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm trước. Giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji là 83,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Thạch Thảo Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới chốt tuần ở mức 2.647 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.675 USD/ounce. Sau khi kiểm tra mức kháng cự ở ngưỡng 2.700 USD vào đầu tuần, giá vàng thế giới lao dốc trong bối cảnh báo cáo cho thấy lạm phát dai dẳng tại Mỹ ảnh hưởng tới chu kỳ nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Thị trường vàng bắt đầu bán tháo sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI). Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 0,3% so với tháng trước - mức tăng đúng như dự báo của các chuyên gia kinh tế. Theo các nhà kinh tế, lạm phát và giá tiêu dùng ở mức cao sẽ ngăn cản ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất. Fed có thể đưa ra tín hiệu thận trọng hơn nhiều về triển vọng cắt giảm lãi suất trong năm tới khi lạm phát gia tăng và thị trường phản ứng với một loạt bất ổn liên quan đến chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Hiện các nhà giao dịch dự đoán 98,1% khả năng Fed sẽ cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp diễn ra ngày 17-18/12. Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Một thông tin quan trọng trong tuần là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) nối lại hoạt động mua vàng sau 6 tháng tạm dừng. Ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng, nhất là của các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, nhằm đa dạng hóa dự trữ khỏi USD là một động lực khiến giá vàng tăng mạnh thời gian qua. Dự báo giá vàng Trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia dự đoán giá vàng có thể dao động từ 2.647-2.760 USD/ounce. Vàng là khoản đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn địa chính trị và tăng mạnh khi lãi suất thấp. Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, cho biết các nhà đầu tư vàng nên chuẩn bị cho khả năng suy yếu vào tuần tới khi Fed cắt giảm lãi suất. Giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch cũng giảm do nhiều nhà giao dịch tạm nghỉ trong kỳ nghỉ lễ. Lukman Otunuga, Giám đốc phân tích thị trường tại FXTM, nhận định giá vàng đang bị mắc kẹt. Khi Fed “diều hâu” là yếu tố tiêu cực đối với vàng. Về dài hạn, Ngân hàng Goldman Sachs giữ dự báo vàng có thể chạm mốc 3.000 USD/ounce vào cuối năm 2025.