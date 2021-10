Giá vàng hôm nay 15/10: Tăng dữ dội, lên đỉnh mới

Các thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều nhưng hầu hết tăng giá. Chứng khoán Mỹ có xu hướng đi lên.

Chỉ số giá sản xuất của Mỹ trong tháng 9 tăng 0,6% so với mức 0,7% trong tháng 8.



Trước đó, Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,4%, cao hơn so với dự báo của thị trường là 0,3%. So với cùng kỳ, lạm phát của nước Mỹ đã tăng 5,4%, cao hơn so với mức dự báo 5,3%.

Số liệu sản xuất cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang hồi phục nhưng tốc độ chậm lại. Đây là yếu tố có thể khiến các nhà tạo lập chính sách của Mỹ cẩn trọng hơn khi siết lại chương trình nới lỏng định lượng.

Lợi tức trái phiếu giảm trở lại cũng góp phần đẩy đồng USD đi xuống và giá vàng đi lên.