Giá vàng hôm nay 15/10/2024: Thế giới giảm, vàng nhẫn đắt kỷ lục gần 84 triệu

Giá vàng hôm nay 15/10/2024 trên thị trường quốc tế giảm sau khi báo cáo nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tháng 9 không như kỳ vọng. Trong nước, giá vàng nhẫn đang trên đỉnh lịch sử mới. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 20h30 (ngày 14/10, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.650,1 USD/ounce, giảm 0,29% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.670,9 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 14/10 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới giảm do chịu áp lực từ báo cáo kinh tế Trung Quốc không được khả quan trong tháng 9. Trong đó, chỉ số tiêu dùng tăng 0,4%, xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng thấp hơn kỳ vọng, tương ứng tăng 2,4% và 0,3%. Ngoài ra, một số phân tích khác cho rằng, mặc dù giá vàng đã bật tăng lên mức 2.650 USD/ounce, mức cao nhất trong vòng nhiều tuần sau khi Mỹ công bố chỉ số sản xuất (PPI) vào cuối tuần trước, song vàng vẫn sẽ gặp khó trong thời gian tới do áp lực từ đồng USD và lợi suất trái phiếu mạnh lên. Vàng chịu áp lực giảm giá sau khi tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong tháng 9 không khả quan. Ảnh: HH Marc Chandler, Giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex cho biết, trong thời gian tới vàng có thể giảm về mức 2.600 USD/ounce. Tuy vậy, nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông sẽ hỗ trợ vàng nhanh chóng lấy lại sức mạnh. Adam Button, chiến lược gia tiền tệ của Forexlive.com cho rằng, trong ngắn hạn, vàng có thể sẽ tiếp tục giai đoạn củng cố như những tuần vừa qua khi giằng co giữa các yếu tố xung đột Trung Đông và chính sách nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ở góc nhìn lạc quan hơn, chiến lược gia thị trường cấp cao James Stanley của Forex.com cho biết, sự bứt phá của đồng USD cùng các dữ liệu kinh tế mạnh mẽ đã có thể khiến vàng giảm sâu hơn, nhưng thực tế cho thấy, đợt giảm của vàng vừa qua tương đối nông. Điều đó cho thấy, lực mua kim loại màu vàng vẫn chưa kết thúc. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 14/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 83 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 83 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81,8-83,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 82,95-83,85 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Theo công cụ FedWatch của CME, sau báo cáo việc làm khả quan tuần trước, thị trường đang kỳ vọng 84,4% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào 7/11 và 15,6% giữ nguyên lãi suất như hiện tại. Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures dự báo, giá vàng có thể đạt mức 3.000 USD/ounce nhờ vào căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông. Tương tự, Chantelle Schieven, Trưởng phòng nghiên cứu tại Capitalight Research, cũng dự đoán vàng có thể lên tới 3.000 USD/ounce vào cuối năm. Naeem Aslam, nhà phân tích đến từ Zaye Capital Markets nhận định rằng, giá vàng có thể đạt 2.800 USD/ounce nếu nhu cầu an toàn tăng do địa chính trị. Nếu không, giá có thể ổn định ở 2.500 USD/ounce.