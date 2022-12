Giá vàng hôm nay 14/12: USD tụt giảm, vàng tăng dựng đứng

Giá vàng thế giới tăng dựng đứng sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn so với dự báo. (Nguồn: Kitco)

Đồng USD tụt giảm hơn 1,2% xuống dưới ngưỡng 104 điểm (chỉ số DXY) sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 chỉ tăng 0,1% so với tháng trước (so với dự báo tăng 0,3%) và tăng 7,1% so với cùng năm trước (so với dự báo tăng 7,3).

Trong tháng 10, lạm phát Mỹ tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Như vậy, so với đỉnh cao 9,1% ghi nhận trong tháng 6/2022, lạm phát của Mỹ đã hạ nhiệt nhanh chóng.

Với tín hiệu này, nhiều khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp ngày 14/12 sẽ tăng lãi suất ở mức thấp và sẽ có định hướng chính sách “bồ câu” hơn. Đây là yếu tố kéo giá USD xuống mạnh, qua đó đẩy giá vàng lên nhanh.