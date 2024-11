Giá vàng hôm nay 14/11/2024: Lỗ bay 9 triệu, vàng nhẫn có còn bốc hơi thêm nữa?

Giá vàng hôm nay 14/11/2024 trên thị trường quốc tế vẫn chịu áp lực bán khá mạnh và chưa thể bứt tăng trở lại sau đợt lao dốc hiếm có. Vàng SJC xuống thấp, còn nhẫn tròn khiến ai mua ở đỉnh đã lỗ khoảng 9 triệu đồng/lượng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11, giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết 80,5-84 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở 2 chiều so với phiên liền trước. Vàng nhẫn biến động trái chiều, có nơi tăng nhẹ chiều mua vào, còn phần lớn giảm giá dò đáy tiếp. Chiều 13/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 79,2-82,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 81,1-83,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng chiều mua, còn chiều bán ra không đổi. So với đỉnh cao hôm 30/10, nếu ai mua vàng nhẫn SJC ở mức giá 89 triệu đồng/lượng thì giờ bán ra ở mức 79,7 triệu đồng/lượng đã lỗ 9,3 triệu đồng/lượng. Còn mua vàng nhẫn Doji hôm 30/10 ở mức giá 89,6 triệu đồng và bán ra ở đáy 80,5 triệu đồng/lượng thì lỗ 9,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới trong phiên 13/11 tăng nhẹ trở lại nhưng vẫn đang kiểm thử ngưỡng hỗ trợ 2.600 USD/ounce, sau khi đã chứng kiến 2 đợt giảm sốc trước và sau khi ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. So với đỉnh 2.789 USD/ounce ghi nhận vào chiều 30/10, giá vàng thế giới giảm gần 6,5%. Tới 20h tối 13/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới hồi phục nhẹ lên mức 2.609 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.615 USD/ounce. Giá vàng trong nước giảm mạnh theo thế giới. Ảnh: HH Giá vàng thế giới đêm 13/11 cao hơn khoảng 26,5% (546 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 81 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 13/11. Giá vàng trên thị trường quốc tế vẫn chịu áp lực bán khá mạnh và chưa thể bứt tăng trở lại sau đợt lao dốc hiếm có. Vàng SJC xuống thấp, còn nhẫn tròn khiến ai mua ở đỉnh đã lỗ khoảng 9 triệu đồng/lượng. Trên thị trường, sức cầu bắt đáy đã xuất hiện, có lúc kéo giá vàng giao ngay lên gần 2.620 US/ounce. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn khá mạnh. Nỗi lo vẫn còn bao phủ trên diện rộng trong bối cảnh những diến biến tại Mỹ sau khi ông Donald Trump thắng cử tổng thống… vẫn có thể nhấn chìm mặt hàng này. Về trung và dài hạn, vàng vẫn được dự báo tăng giá. Vàng thường được hưởng lợi từ chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed, chính sách tài khóa mạnh mẽ hơn của ông Trump, với nợ công có thể gia tăng cùng với những chính sách thuế cực đoan… Dự báo giá vàng Tuy nhiên, trước mắt, giới đầu tư vẫn rất thận trọng với các cam kết chính sách đối ngoại của ông Donald Trump. Vàng thường giảm mạnh khi căng thẳng địa chính trị suy giảm. Hiện ông Trump mới chỉ đang xây dựng nội các cho nhiệm kỳ mới (bắt đầu từ 20/1 năm sau). Nhưng mỗi phát biểu và tuyên bố của ông liên quan tới Ukraine, Trung Đông… cũng có thể ảnh hưởng tới tâm lý trên thị trường. Trước đó, ông Trump cam kết sẽ chấm dứt các cuộc chiến tranh, xung đột. Ông Trump có thể gây sức ép về kinh tế, tài chính lên EU, NATO và sức ép về năng lượng lên Nga…, qua đó có thể chất dứt xung đột ở Ukraine. Còn tại Trung Đông, một Israel mạnh lên hẳn có thể cũng sẽ khiến căng thẳng trong khu vực hạ nhiệt. Dù vậy, thực tế cho thấy, xung đột ở một số nơi mang tính lịch sử và kéo dài. Nỗ lực của một nước, của một cá nhân có thể chỉ giúp hạ nhiệt phần nào. Hơn thế, chính sách về kinh tế của ông Trump cũng có thể khiến giá cả hàng hóa leo thang (nếu chi phí năng lượng không giảm đủ mạnh). Các nước cũng đang chạy đua hạ lãi suất hoặc/và bơm tiền để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Khi thế giới bước vào một chu kỳ lạm phát mới, vàng sẽ là mặt hàng được hưởng lợi.