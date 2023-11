Giá vàng hôm nay 14/11/2023: Vàng SJC quay đầu giảm 100 nghìn/lượng

Ngày 14/11, UBND thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã thông báo sẽ triển khai Cung đường nghệ thuật, khởi động cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển thành phố Đà Lạt (1893 - 2023). Dự án do UBND thành phố Đà Lạt, UBND Phường 2 và Phường 1 tổ chức, phối hợp cùng đơn vị Stop And Go Art Space thực hiện, dự kiến sẽ khai mạc ngày 22/11/2023, trên tuyến đường Lý Tự Trọng kéo dài từ hồ Xuân Hương lên di tích Dinh Tỉnh trưởng.