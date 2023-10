Giá vàng hôm nay 14/10/2023: Tăng mạnh trước bất ổn chính trị

Cuộc chiến này sẽ tiếp tục tác động tới cả giá dầu thô và giá vàng, khiến cả hai mặt hàng này đều tăng giá. Trong bối cảnh đó, vàng là kênh trú ẩn an toàn với các nhà đầu tư. Giá vàng giao tháng 12 tăng lên mức 1.907,6 USD.

Giá vàng tăng mạnh vào đầu phiên giao dịch tại Mỹ, do nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ hơn khi diễn biến trong cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas căng thẳng hơn.

Trước đó, báo cáo của kinh tế Mỹ cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 tăng 4% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với dự báo trước đây.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia đánh giá Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó có thể đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% trước khi buộc phải cắt giảm lãi suất.

Theo công cụ CME Fedwatch, các nhà giao dịch đánh giá Fed có 38% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12, so với khoảng 28% khả năng trước khi công bố báo cáo.

Ông Edward Moya, chuyên gia tại Oanda, dự báo giá vàng có thể giao dịch trong phạm vi 1.860-1.920 USD/ounce trong thời gian tới.