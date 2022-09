Giá vàng hôm nay 13/9: Vàng ngóc đầu đồng loạt tăng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h10' hôm nay (ngày 13/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.723,1 USD/ounce, giảm 6,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.733,7 USD/ounce, giảm 8,9 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ giá vàng thế giới 24h qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ ở mức 1.729,2 USD/ounce, tăng 10,99 USD so với phiên trước. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York tăng 13,9 USD lên 1.742,6 USD/ounce.

Ed Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp của Mỹ tại OANDA, cho rằng lạm phát giảm có thể giúp vàng tăng giá trong thời gian tới vì nó có thể giúp các nhà đầu tư và thị trường bắt đầu xác định mức lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Fed).

"Nếu lạm phát giảm, có khả năng chúng ta sẽ không thấy lãi suất vượt quá 4,00%. Khi điều đó xảy ra, có thể giá USD đã đạt đỉnh, cứu trợ cho vàng."