Giá vàng hôm nay 13/9/2024 tăng dữ dội, lập đỉnh cao kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay 13/9/2024 trên thị trường quốc tế tăng dữ dội, lập đỉnh cao kỷ lục mới sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 12/9, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.548,8 USD/ounce, tăng 1,46% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.553,8 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 12/9 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng mạnh, có thời điểm lên mức 2.555,1 USD/ounce, vượt mức kỷ lục trước đó là 2.531,06 USD/ounce vào ngày 20/8. Như vậy, đây là mức giá cao kỷ lục mới mà kim loại quý vừa thiết lập được. Giá vàng thế giới tăng mạnh do được tháo bỏ áp lực khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ, với mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, xuống còn 3,5%. Đồng thời, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay cận biên giảm xuống lần lượt còn 3,65% và 3,9%. Vàng thế giới thiết lập kỷ lục mới. Ảnh: Hoàng Hà Trước đó, vàng chịu áp lực từ kỳ vọng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp chính sách vào tuần tới đang nguội đi, sau khi báo cáo chỉ số tiêu dùng tháng 8 tăng. Theo báo cáo mới nhất, CPI tháng 8 của Mỹ tăng 2,5% so với cùng kỳ, thấp hơn mức dự báo 2,6% và giảm khá nhiều so với mức 2,9% trong tháng 7 vừa qua. Theo các chuyên gia, báo cáo CPI tháng 8 cho thấy lạm phát cơ bản của Mỹ vẫn cao, chưa thể khiến Fed quyết định cắt giảm lãi suất ở mức 50 điểm cơ bản. Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures, nói rằng, lạm phát chưa giảm được như mong muốn, nếu Fed cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tuần tới đồng nghĩa với việc Ngân hàng Trung ương Mỹ đang đầu hàng với lạm phát. Kết quả thăm dò của Reuters cho thấy, đa số các nhà kinh tế tham gia đều cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản. Chỉ có 9 trong số 101 nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản. Tại thị trường trong nước, chốt phiên 12/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 78,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 80,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 77,3-78,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Doji Hà Nội và TPHCM cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 78,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 80,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Dự báo giá vàng Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập dự báo, chỉ số CPI cốt lõi tăng ít nhiều đã củng cố khả năng Fed sẽ tiến hành cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tuần tới. Roukaya Ibrahim, chiến lược gia của BCA Research phân tích, nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương là yếu tố quan trọng, là chất xúc tác cho đà tăng giá của vàng. Bà cho rằng, vàng tiếp tục vượt trội so với các mặt hàng khác khi nhu cầu về kim loại quý tăng mạnh, đặc biệt là từ ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi. Bà Ibrahim nhận định, vai trò của kim loại quý như một hàng rào tự nhiên chống lại lạm phát và phá giá tiền tệ. Đồng thời, trong môi trường căng thẳng địa chính trị, vàng vẫn là lựa chọn hàng đầu.