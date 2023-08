Giá vàng hôm nay 13/8: Kết thúc tuần giảm mạnh, có thể về 54,8 triệu đồng/lượng

Trong tuần thị trường vàng khá ổn định. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giữ ở mức hỗ trợ khoảng 1.950 USD/ounce. Kim loại quý vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là khi lợi suất trái phiếu ngắn hạn tiếp tục ở mức khoảng 5%.

Trong tháng 7/2023, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,2% so với tháng trước, khớp với dự báo của các chuyên gia. Nếu so với cùng kỳ, CPI tăng 3,2%, thấp hơn dự báo 3,3% từ các chuyên gia, nhưng lại cao hơn mức 3% của tháng 6. Lạm phát đã hạ nhiệt đáng kể so với mức đỉnh của năm 2022, nhưng vẫn còn cao hơn so với mục tiêu của Fed.

Thị trường vàng kết thúc tuần giảm mạnh. Kim loại quý này đã mất 1,2% giá trị trong tuần này.

Dự báo giá vàng