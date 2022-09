Giá vàng hôm nay 12/9: Vàng tăng giá, chiếm lại mốc 67 triệu đồng

Tới 9h05' hôm nay (ngày 12/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.716,4 USD/ounce, giảm 0,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.727,9 USD/ounce, tăng 9,1 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ giá vàng thế giới 24h qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ ở mức 1.717,1 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York tăng 8,2 USD lên 1.718,8 USD/ounce. Giá vàng đã tăng 0,3% trong tuần qua.

Giá vàng dự báo tăng (Ảnh: D.Anh)

Mối đe dọa của một cuộc suy thoái toàn cầu, xung đột đang tiếp diễn ở Ukraine hỗ trợ giá vàng trên 1.700 USD/ounce. Tỷ lệ lạm phát của Mỹ trong tháng 7 vừa qua đã giảm, song vẫn ở mức cao là 8,5%. Theo dữ liệu mới từ Bộ Lao động Mỹ, nhu cầu tuyển dụng đã tăng trở lại trong tháng 7, sau khi giảm sâu trong tháng 6.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho rằng cơ quan này cần phải tiếp tục hành động "mạnh mẽ" để hạ nhiệt nhu cầu và kiểm soát giá cả để tránh tái diễn giai đoạn lạm phát tăng cao mà nền kinh tế đầu tàu thế giới đã trải qua trong những năm 1970 và 1980.