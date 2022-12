Giá vàng hôm nay 12/12: Ngóng tin từ Fed, vàng tụt giảm

Tới 10h hôm nay (ngày 12/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.788,4 USD/ounce, giảm 9,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.799,5 USD/ounce, tăng 0,6 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ ở mức 1.797,9 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2022 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 1.798,9 USD/ounce.

Tuần qua, nguyên nhân giá vàng đứng vững quanh 1.800 USD/ounce, mức cao nhất trong 4 tháng qua do thị trường vàng đang định hình hai phe mua - bán với tỷ lệ ngang nhau.

Mặc dù, đến thời điểm hiện tại, những dự báo của thị trường chưa đem lại sự chắc chắn, nhưng kỳ điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 14/12 mới là yếu tố gây chú ý đến các nhà đầu tư, nó quyết định lớn đến giá vàng trong thời gian tiếp theo. Thị trường vẫn đang định hình rằng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất khi nâng lãi suất thêm 50 thay vì 75 điểm phần trăm.