Giá vàng hôm nay 12/12/2024: Quay đầu giảm, vàng SJC, nhẫn trơn hết động lực?

Giá vàng hôm nay 12/12/2024 trên thị trường quốc tế quay đầu giảm sau vài ngày tăng dữ dội. Tình hình tại Syria có phần ổn định trở lại. Vàng miếng SJC mất mốc 87 triệu, trong khi nhẫn trơn cũng giảm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/12 (giờ Việt Nam), giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết 84,4-86,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), thấp hơn khá nhiều buổi trưa, nhưng vẫn tăng 800 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng chiều bán ra so với phiên liền trước. Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 84,3-85,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 900.000 đồng ở bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 84,6-85,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700 nghìn đồng ở chiều mua vào và tăng 800 nghìn đồng chiều bán ra. Trên thế giới, tới 20h tối 11/12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.696 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.721 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 11/12 cao hơn khoảng 30,7% (633 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 83,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 11/12. Giá vàng trên thị trường quốc tế quay đầu giảm sau vài ngày tăng dữ dội. Tình hình tại Syria có phần ổn định trở lại. Sau khi chính quyền Bashar al-Assad tại Syria sụp đổ hôm 8/12, các nước Israel, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện không kích hàng loạt địa điểm ở Syria nhằm bảo vệ lợi ích của mình tại quốc gia này. Tới nay, phe nổi dậy đã thành lập chính phủ chuyển tiếp và bắt đầu hoạt động tại Syria. Thủ tướng lâm thời Syria Mohammed al-Bashir cho biết chính phủ của ông sẽ hoạt động cho đến ngày 1/3/2025, thời điểm nội các chính thức được thành lập theo kế hoạch. Giới quan sát kỳ vọng về khả năng Syria sẽ ổn định và hòa bình sau 13 năm nội chiến. Giá vàng trong nước quay đầu giảm sau khi bứt phá vượt ngưỡng 87 triệu đồng/lượng vào trưa 11/12. Ảnh: MH Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét khả năng loại bỏ quy chế tổ chức khủng bố đối với HTS - lực lượng chính trong cuộc nổi dậy vừa qua. Nếu vậy, cộng đồng quốc tế tiếp xúc với chính quyền mới trong tương lai. Thủ lĩnh phe nổi dậy cũng vừa đưa ra tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh ở Syria và Syria sẽ bước vào tái thiết. Đồng thời cho rằng, phương Tây không cần lo sợ về tình hình nước này. Với những diễn biến tích cực tại Syria, dòng tiền đánh cược vàng lên đã suy giảm đáng kể, qua đó kéo giá mặt hàng này đi xuống. Dự báo giá vàng Tuy nhiên, sự phức tạp về tôn giáo, về đất đai, vị trí địa chính trị và quá nhiều lợi ích chi phối, đối nghịch nhau… sẽ khiến tình hình tại Syria có thể khó ổn định hoàn toàn như mong đợi. Nhiều nhóm, phe phái thiểu số tại Syria như Kurd, Alawite và Cơ đốc giáo lo ngại bị trả thù hoặc phân biệt đối xử. Ngay cả liên minh các nhóm hình thành lên chính quyền mới có thể cũng sẽ khó đoàn kết lâu dài. Syria có thể sẽ rơi vào hỗn loạn nếu các phe phái tranh giành quyền lực. Dù vậy, tình hình có lẽ sẽ bớt phức tạp hơn khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ. Vàng được dự báo khó giảm sâu nhưng có thể cũng sẽ không tăng mạnh. Lực đẩy chính của vàng giờ có lẽ cuộc chiến kinh tế Mỹ-Trung khi ông Trump lên cầm quyền và nỗ lực nới lỏng tiền tệ của hầu hết các quốc gia nhằm vực dậy kinh tế.