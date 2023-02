Giá vàng hôm nay 11/2: Lo ngại đợt tăng lãi suất

Jerome Powell, Chủ tịch FED cho hay, cơ quan quản lý tiếp tục kiên định quan điểm, lãi suất cần tiếp tục tăng để kiềm chế lạm phát.

Trước đó, lãi suất chuẩn đã được nâng thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức 4,5% đến 4,75% vào tuần trước.

Theo các chuyên gia, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của Mỹ công bố vào tuần tới là căn cứ để nhà đầu tư nhận định về động thái tăng lãi suất của FED, từ đó ảnh hưởng tới vàng.

Chỉ số CPI tháng 12/2022 của Mỹ tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021, giảm so với mức 7,1% của tháng 11/2022 và thấp hơn đáng kể so với mức cao nhất 9,1% của tháng 6/2022.