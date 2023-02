Giá vàng hôm nay 10/2: Đà tăng giá chững lại

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 1.881,3 USD/ounce, tăng 5,7 USD so với đầu phiên. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.882,3 USD/ounce.



Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo nâng lãi suất tham chiếu thêm 0,25%/năm, lên 4,5 - 4,75%/năm. Trước đó, tháng 12/2022, Fed tăng lãi suất ở mức 0,5%/năm, sau khi có 4 lần tăng ở mức 0,75%/năm.



Ông Christopher Waller, thành viên Hội đồng thống đốc Fed cho biết, lạm phát có thể tiếp tục chậm lại trong năm nay. Để đạt được mục tiêu 2% là một cuộc chiến lâu dài với chính sách tiền tệ thắt chặt, lâu hơn so với dự báo.



Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng không đáng kể 0,03%, đạt mốc 103,47.

Giá vàng vốn nhạy cảm với USD, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ mặt hàng không sinh lời này.