Giá vàng hôm nay 10/11: Vàng trong nước giảm sâu

Tới 10h20' hôm nay (ngày 10/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.709,7 USD/ounce, tăng 0,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.712,4 USD/ounce, tăng 0,4 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Đêm 9/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.709 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.712 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 9/11 thấp hơn khoảng 6,2% (112 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 9/11.

Giá vàng trên thị trường quốc tế biến động mạnh sau khi vọt lên trên ngưỡng 1.700 USD/ounce. Đồng USD suy yếu, trong khi giới đầu tư đánh cược vào một chính phủ Mỹ chia rẽ hơn khi Đảng của ông Trump trở lại.

Giá vàng biến động mạnh trên ngưỡng 1.700 USD/ounce. (Ảnh: Hoàng Hà)

Cuộc bầu cử giữa kỳ tại Quốc hội Mỹ cho thấy sự trở lại của Đảng Cộng hòa của ông Donald Trump với sự thắng thế ở Hạ viện, trong khi 2 đảng rượt đuổi sát sao ở Thượng viện.