Giá vàng hôm nay 10/10/2024: Vàng thế giới lao dốc, vàng nhẫn giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 10/10/2024 trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm sâu. Vàng miếng SJC trong nước treo cao, trong khi giá vàng nhẫn giảm khá mạnh so với đỉnh lịch sử trong phiên liền trước. Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/10, giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết 83-85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở 2 chiều so với phiên liền trước. Giá vàng nhẫn trong nước hôm 9/10 giảm 200.000-400.000 đồng/lượng so với đỉnh cao lịch sử phiên liền trước xuống 82,3 triệu đồng/lượng (mua) và 83,3 triệu đồng/lượng (bán). Chiều 9/10, Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81,8-83,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 82,3-83,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tới 18h tối 9/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.615 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.637 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 9/10 cao hơn khoảng 26,8% (552 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 79,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 5,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 9/10. Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên vừa qua. Vàng miếng SJC trong nước treo cao, vẫn ở mức 85 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn giảm khá mạnh so với đỉnh lịch sử trong phiên liền trước. Giá vàng giảm do hoạt động chốt lời tăng vọt. Ảnh: HH Vàng thế giới giảm trong bối cảnh đồng USD tiếp tục nhích lên và dòng tiền trở lại với thị trường cổ phiếu Mỹ bất chấp siêu bão Milton sắp đổ vào Mỹ, có thể gây thiệt hại ước tính lên tới hàng trăm tỷ USD. Đồng bạc xanh lại nhích lên tiếp khi mà nhiều đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới chịu áp lực lớn từ hoạt động bơm tiền và hạ lãi suất của ngân hàng trung ương các nước. Sau khi lên mức 102,5 điểm trong phiên liền trước, chỉ số DXY lại nhích lên thêm và đạt 102,8 điểm vào đầu phiên giao dịch 9/10 trên thị trường New York (đêm 9/10 giờ Việt Nam). Một đồng USD mạnh lên gây áp lực lên các loại hàng hóa trong đó có vàng. Hơn thế, dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại với cổ phiếu Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn phát ra các tín hiệu tích cực. Thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc sau khi tăng mạnh 20-30% trong 2 tuần trước đó cũng góp phần khiến USD và chứng khoán Mỹ đi lên. Giới đầu tư hoài nghi về gói kích thích kinh tế của chính quyền Bắc Kinh. Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đã giảm mạnh nhất trong hơn 4 năm qua do các nhà đầu tư mất kiên nhẫn với tốc độ thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế của Bắc Kinh và dữ liệu chi tiêu yếu kém trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Dự báo giá vàng Vàng giảm giá còn do áp lực chốt lời sau khi mặt hàng kim loại quý này tăng vũ bão và liên tiếp lập kỷ lục cao hồi cuối tháng trước. Việc giảm giá là không tránh khỏi, kể cả nếu vàng trong xu hướng tăng trong dài hạn. Trước đó, vàng được dự báo sẽ tăng giá tới ít nhất giữa năm 2025 theo xu hướng giảm lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Fed đã bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất từ giữa tháng 9 vừa qua và phát tín hiệu sẽ cắt giảm lãi suất tới năm 2026. Điều này cũng đồng nghĩa với áp lực sẽ đè nặng lên đồng USD. Vàng sẽ hưởng lợi. Tuy nhiên, đồng USD gần đây quay đầu tăng trở lại sau một đợt giảm sâu. Giới đầu tư lo ngại Fed sẽ không tiếp tục mạnh tay cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 11, mà có thể chỉ 0,25 điểm khi mà kinh tế Mỹ vẫn khá mạnh mẽ. Trước mắt USD vẫn hồi phục và đi lên khi mà dòng tiền đổ trở lại vào đồng bạc xanh. Giá vàng sẽ cùng lúc chịu áp lực điều chỉnh giảm từ một đồng USD mạnh mẽ và hoạt động bán chốt lời vàng cũng như hoạt động bán khống đối với mặt hàng này.