Giá vàng hôm nay 1/10/2024 lao dốc không phanh, ồ ạt chốt lời

Giá vàng hôm nay 1/10/2024 trên thị trường quốc tế giảm mạnh do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư trước khi Mỹ công bố báo cáo việc làm. Giá vàng trong nước vẫn neo ở mức cao kỷ lục, chờ điều chỉnh. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 30/9, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.633,9 USD/ounce, giảm 1,12% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.660,7 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch 30/9 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới giảm mạnh do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Giới đầu tư vàng đang tăng cường bán ra để tránh rủi ro khi Mỹ sắp công bố báo cáo việc làm. Theo các chuyên gia kinh tế, giá vàng đang ở mức đỉnh và rất nhạy cảm. Do đó, mọi diễn biến kinh tế gây bất lợi cho vàng, dù nhỏ cũng khiến giá kim loại quý lao dốc. Chính điều này khiến giới đầu tư kim loại quý tỏ ra thận trọng. Nhà đầu tư chốt lời, vàng lao dốc. Ảnh: HH Marc Chandler, Giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex, đánh giá, báo cáo việc làm trong tuần này của Mỹ là rất quan trọng, nếu thị trường đón nhận con số việc làm không mấy khả quan thì giá vàng sẽ tiếp tục bứt phá. Ngược lại, nếu kịch bản khả quan sẽ tạo áp lực lên vàng và đẩy giá xuống thấp hơn. Ngoài ra, một số các chuyên gia nhận định, vàng đã thiết lập mức kỷ lục liên tiếp trong vòng 6 phiên của tuần trước. Do vậy, trong ngắn hạn, hầu hết đều tỏ ra rất thận trọng với vàng. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng, đà tăng giá của vàng đã hết sau hiệu ứng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Vàng đã mất đi động lực quan trọng. Điều đó chứng tỏ, thị trường kim loại quý rất mong manh và giá có thể giảm mạnh bất kỳ lúc nào khi dữ liệu kinh tế tác động xấu đến thị trường. Cụ thể, ông Adrian Day, Chủ tịch Asset Management, nhận thấy, đà tăng của vàng không thể duy trì được mãi, nhất là động thái điều chỉnh lãi suất của Fed đang dần lắng xuống. Ông dự báo, thị trường vàng sẽ không thể sôi động trong thời gian tới. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 30/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 81,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 81,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81,5-83 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 82,6-83,35 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Theo Ole Hansen, Trưởng phòng Chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, giá vàng sẽ giảm trong ngắn hạn. Theo ông, nhu cầu vật chất có thể sẽ cạn kiệt cho đến khi các nhà đầu tư thích nghi với mức giá cao mới này. Mark Leibovit, chuyên gia phân tích của nhà xuất bản VR Metals/Resource Letter, cũng dự báo giá sẽ giảm trong tuần này. Ông lý giải, vàng đã đạt đỉnh trong ngắn hạn và sẽ bước vào giai đoạn ổn định về giá trong thời gian dài. Theo Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao của Kitco, vàng đang bị quá mua trong ngắn hạn và sắp tới, kim loại quý sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm.