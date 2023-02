Giá vàng giảm, một tuần lỗ ngay 1,4 triệu đồng/lượng

Như vậy, nếu mua vàng ở đầu tuần với giá 67,8 triệu đồng/lượng, bán ra ở cuối tuần với giá 66,4 triệu đồng/lượng, người mua lỗ 1,4 triệu đồng/lượng.

Theo Báo cáo xu hướng nhu cầu vàng năm 2022 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu tiêu dùng vàng của Việt Nam quý IV/2022 tăng 58% so với cùng kỳ năm 2021, lên 13,5 tấn.

Trong đó, nhu cầu vàng thỏi và vàng xu đạt 9 tấn, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2021. Nhu cầu trang sức tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2021, lên 4,5 tấn. Năm 2022, thị trường Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 43 tấn vàng, tăng 37% so với năm 2021.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên giao dịch ở mức 1.864,3 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn giao dịch ở mức 1.865,3 USD/ounce.