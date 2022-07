Giá vàng giảm mạnh, về mốc 66 triệu đồng/lượng

Trong khi giá vàng miếng giảm mạnh thì giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại lại không có nhiều sự biến động, được giao dịch quanh 52,15 triệu đồng/lượng mua vào, 53,05 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 50.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Như vậy, so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng 9999 của SJC vào sáng nay đã giảm 1,35 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Còn giá vàng 9999 của Doji vào sáng nay đã giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng trong nước vào hôm nay (18/7) đi ngược với xu hướng thế giới. Sau vài phiên giảm mạnh, có thời điểm đã mất mốc 1.700 USD/ounce, giá vàng thế giới đã quay đầu tăng nhẹ.

Lúc 9h26' hôm nay (ngày 18/7, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.714,2 USD/ounce, tăng 5,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.713 USD/ounce, tăng 9,4 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới.

Dù có dấu hiệu hồi phục nhưng giá vàng thế giới được dự báo còn tiếp tục giảm do đồng USD tăng cao và tác động từ việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có thêm những đợt tăng lãi suất sắp tới.

Các chuyên gia nhận định, giá vàng thế giới có thể về dưới mốc 1.700 USD/ounce. Thời gian tới, giá vàng sẽ về mức 1.650 USD/ounce, thậm chí có thể xuống ngưỡng 1.200 USD/ounce.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vẫn thấp hơn giá vàng SJC khoảng 18 triệu đồng/lượng.