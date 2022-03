Giá vàng giảm 3 triệu, về 69 triệu/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 15h35' ngày 9/3

Như vậy, so với đầu giờ sáng, giá vàng 9999 của Doji vào chiều nay đã giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,6 triệu đồng ở chiều bán so với buổi sáng. Trong khi đó, giá vàng 9999 của SJC vào chiều nay đã giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,72 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với buổi sáng.

Chênh lệch giữa giá vàng mua vào và bán ra hiện nay tới 2 triệu đồng. Mức chênh này cao gấp đôi so với những ngày giao dịch bình thường.