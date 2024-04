Giá vàng, giá USD tăng bao nhiêu từ đầu năm đến nay?

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024, theo Tổng cục Thống kê, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới.

Tính đến ngày 25/4, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.322,36 USD/ounce, tăng 8,54% so với tháng 3 do căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông, thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.