Giá vàng, đô đang hoàn toàn bị chi phối bởi điều này

Đồng đô la Canada giảm so với đồng bạc xanh, xuống mức thấp nhất trong ba tháng do một báo cáo cho thấy lạm phát của nước này tiếp tục cao. CAD gần đây liên tục giảm giá do giá dầu giảm, gần đây nhất ở mức 1,2903 USD.

Đồng đô la Australia tăng 0,3% lên 0,7128 AUD/USD; đô la New Zealand giảm 0,1% xuống 0,6733 NZD.

Nhân dân tệ Trung Quốc tăng mạnh trong phiên vừa qua sau khi ngân hàng trung ương nước này giữ nguyên lãi suất cho vay tham chiếu, trong khi dữ liệu mới cho thấy sản lượng của các nhà máy tăng nhanh hơn dự kiến, nhưng các thương nhân và nhà phân tích nhận định đồng nhân dân tệ khó có thể tăng thêm nữa.

Phiên vừa qua, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ấn định tỷ giá tham chiếu của đồng CNY so với USD là 6,3716 CNY, thấp nhất trong vòng hơn một tuần. Trên thị trường trong nước, CNY vững ở mức 6,3644 CNY, tăng 26 pip so với phiên trước; CNY ở nước ngoài cũng tăng lên 6,3736 CNY.

Tỷ giá tiền tệ quốc tế



Trên thị tường tiền điện tử, Bitcoin dao động trong khoảng 46.000 đến 47.000 USD trong ngày 15/12; kết thúc phiên ở gần sát mức 47.000 USD.