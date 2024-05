Giá vàng chiều nay (22-5): Vàng trong nước đồng loạt tăng

VietinBank Gold: 88,9 triệu đồng/lượng mua vào, 90,9 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 400.000 đồng/lượng so giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 88,95 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 250.000 đồng/lượng so với giá hôm qua), 90,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 100.000 đồng/lượng so với giá hôm qua). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 76,12 triệu đồng/lượng mua vào, 77,62 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 60.000 đồng/lượng so giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và vàng PNJ tại Hà Nội: 75,7 triệu đồng/lượng mua vào, 77,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều).