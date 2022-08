Giá vàng 'bốc hơi' hơn 2 triệu, về còn 65 triệu đồng/lượng

Như vậy, so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng 9999 của SJC hiện đã giảm tới 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra; còn giá vàng 9999 của Doji hiện giảm tới 2,05 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,75 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng 9999 hiện là 1,02 - 1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay giảm mạnh, cùng chung xu hướng với giá vàng thế giới.

Diễn biến giá vàng thế giới

Lúc 9h45' hôm nay (ngày 3/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.765 USD/ounce, giảm 26 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 9 trên sàn Comex New York ở mức 1.781,5 USD/ounce, giảm 9,5 USD/ounce so với đêm qua.

Sau khi giảm mạnh vào buổi sáng, đến chiều nay, giá vàng quốc tế có xu hướng đi ngang.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá ngân hàng vẫn thấp hơn giá vàng SJC khoảng gần 17 triệu đồng/lượng.