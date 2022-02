Giá vàng 'bốc hơi' 1 triệu đồng/lượng

Vào lúc 13h45' ngày 8/2, giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội được niêm yết ở mức 61,8 - 62,52 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 950.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên buổi sáng nay. Giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 61,67 - 62,33 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1.060.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1.120.000 đồng/lượng ở chiều bán so với phiên buổi sáng nay. Còn giá vàng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết ở mức 61,85 - 62,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 850.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 950.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên buổi sáng.

Tới 16h15' ngày 8/2, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 61,85 triệu đồng/lượng 62,57 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 61,85 triệu đồng/lượng 62,55 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 61,85 triệu đồng/lượng 62,55 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 61,85 triệu đồng/lượng 62,55 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 16h15' ngày 8/2