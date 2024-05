Giá vàng biến động phức tạp, Bộ Công an vào cuộc

"Có nhiều giải pháp và đang từng bước ổn định thị trường vàng", ông Hùng nói.

Trong đó, Bộ Công an kiến nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương xây dựng, áp dụng cơ chế can thiệp của cơ quan quản lý vào thị trường vàng như các cơ chế can thiệp vào giá mua, giá bán, cơ chế can thiệp vào cung - cầu thị trường, kịp thời bổ sung quy định về biên độ chênh lệch tối đa giữa giá mua và giá bán.

Đồng thời, cơ quan này cũng cần ban hành quy định về trách nhiệm của các cơ quan liên quan quản lý thị trường vàng gồm vàng miếng, sản xuất gia công vàng trang sức...