Giá vàng bất ngờ đảo chiều, nhiều người ‘đứng ngồi không yên

Sau khi giảm mạnh trước giờ mở cửa sáng nay (27/11), giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại. Nhiều nhà đầu tư đổ xô mua vào, nhưng cũng không ít nhà đầu tư bán ra cắt lỗ. Vào lúc 11h30, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 82,8 - 85,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng 2 chiều so với đầu giờ sáng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Công ty Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji, Công ty vàng Phú Quý… đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 85,3 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 82,68 - 84,68 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Chênh lệch mua vào - bán ra 2 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn 83,5 - 84,5 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng chiều bán ra. Thế nhưng, doanh nghiệp này đã điều chỉnh tăng mạnh chiều mua vào lên 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Chênh lệch mua vào - bán ra giảm còn 1 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng niêm yết 2.639 USD/ounce, tăng 7 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Sáng nay, nhiều nhà đầu tư tranh thủ mua vào khi giá giảm mạnh. Tuy nhiên, do sức mua vào nhiều nên giá bật tăng trở lại. Tại phố vàng Trần Nhân Tông - Hà Nội, người dân lại xếp hàng mua vàng. Tuy nhiên, 2 hôm nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn bán ra vàng nhẫn với số lượng không hạn chế. Vàng SJC vẫn vắng bóng tại các cửa hàng vàng. Tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, người dân không cần phải nhận số nhưng xếp hàng mất 30-45 phút mới đến lượt mua. Chị Ngọc Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Tôi theo dõi giá vàng cả tuần nay biến động nhanh nên vừa giảm xong quay đầu tăng phải đi mua ngay. Tôi ngạc nhiên khi lâu lắm rồi, cửa hàng mới bán vàng thoải mái số lượng nên tôi mua vào 20 lượng vàng. Nếu vàng tăng và lãi tôi sẽ bán ra còn không tôi giữ lại làm tiết kiệm". Chị Thuý Sen (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Cả tháng nay mỗi lần đi mua vàng tôi chỉ mua nhiều nhất được 3 chỉ. Nay cửa hàng bán không giới hạn nên tôi mua vào 5 lượng vàng. Biết là đầu tư vàng nhiều rủi ro khi giá biến động liên tục nhưng cảm giác cầm vàng vẫn yên tâm hơn". Tuy nhiên, một số khách hàng vẫn mang vàng đến bán cắt lỗ. Anh Nguyễn Thắng (Đống Đa, Hà Nội) kể rằng, anh mua 2 lượng vàng để "lướt sóng" với giá hơn 86 triệu đồng/lượng, đến nay lỗ gần 4 triệu đồng/lượng. Sáng nay mở mắt tôi thấy vàng giảm mạnh nên ra cửa hàng bán ngay để cắt lỗ ít để lấy lại vốn đầu tư đợt sau. Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho biết , trong bối cảnh giá vàng biến động nhanh như hiện nay, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu có nhu cầu tích trữ vàng trong ngắn hạn hoặc cần bảo toàn giá trị tài sản, vàng nhẫn có thể là lựa chọn phù hợp cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là đầu tư sinh lời, cần thận trọng vì mức giá hiện tại đã ở ngưỡng cao và chịu áp lực điều chỉnh lớn. Thay vì dồn toàn bộ nguồn vốn vào vàng, nhà đầu tư nên cân nhắc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản hay các sản phẩm tài chính có thể mang lại lợi nhuận cao hơn và giảm thiểu rủi ro so với việc chỉ tập trung vào vàng trong giai đoạn này. Ông Phương phân tích, hiện giá vàng thế giới đã tăng khoảng 30% có thể là gần đạt đỉnh và sẽ có một đợt điều chỉnh giảm trước khi tăng tiếp. Vì vậy nhà đầu tư không nên quá kỳ vọng giá vàng sẽ tăng thẳng đứng và quan trọng mức tăng năm 2025 sẽ rất khó đạt 30% như năm nay. Trung bình mỗi năm, mức tăng trung bình của giá vàng chỉ khoảng 5-10%. Do vậy, việc đầu tư vàng hiện nay cần xem xét kỹ, vì rủi ro đang cao. Với thị trường vàng trong nước bức tranh cũng tương tự. Khi giá vàng thế giới điều chỉnh, giá vàng trong nước cũng sẽ giảm theo. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện khoảng 4-5 triệu đồng/lượng nên áp lực giảm theo khi vàng thế giới lao dốc là hợp lý. "Theo tôi, người dân không nên mua vàng nếu không thật sự cần thiết. Những người nào đã mua vàng trước đây mà đã có lời cũng nên cân nhắc bán khi đã đạt lợi nhuận mong muốn. Mua vàng trong nước lúc này rất dễ "đu đỉnh" nếu giá thế giới đảo chiều lao dốc trong ngắn hạn. Nếu bán chốt lời xong mà giá vẫn tăng tiếp cũng không tiếc vì lợi nhuận vàng nhẫn từ đầu năm tới nay 25-30% là mức hấp dẫn," ông Phương nói.