Giá USD vọt tăng cao nhất trong 3 năm qua

Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày 25/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 23.703 đồng/USD, tăng 3 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.870 đồng/USD, tăng 490 đồng/USD so với phiên giao dịch ngày 24/10.

Giá USD tiếp tục tăng mạnh, tăng cao nhất 3 năm qua (ảnh minh hoạ).



Tại ngân hàng thương mại, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 24.575 - 24.885 đồng/USD, tăng 15 đồng/USD ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng Vietinbank niêm yết mức 24.600 – 24.888 đồng/USD (mua vào – bán ra).



Sau chuỗi giao dịch tăng giá liên tiếp, giá USD đang tiến sát mốc 25.000 đồng/lượng. Đặc biệt, tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng 490 đồng/USD là mức tăng cao nhất trong 3 năm qua. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực,VND là một trong những đồng tiền ít mất giá nhất.



Trên thị trường tự do, giá USD quanh mốc 25.100 - 25.210 đồng/USD.



Thời điểm 8h20 ngày 25/10, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 66,3 – 67,3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra. Nhẫn tròn trơn niêm yết ở mức 52,2 – 53,05 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng so với trước đó.



Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng trong nước ở mức 66,2 – 67,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.



Sáng 25/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.650 USD/ounce, giảm 5 đồng/USD so với cuối giờ chiều hôm trước. Theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới khoảng 49,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).